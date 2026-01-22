Se faccio centro divento comunista | il video virale
Il video virale di Fed Fasan, noto come mrvidia su Instagram, mostra un gesto semplice ma simbolico: lanciare una bottiglietta in un canestro con il marchio Pd. Il suo messaggio,
"Se faccio centro divento comunista": Fed Fasan, nome d'arte su Instagram mrvidia, si prepara a lanciare una bottiglietta in un "canestro" improvvisato con il marchio Pd ben impresso. Il finale, da ridere, ha fatto diventare questo video virale sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da satiro (@mrvidia). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
