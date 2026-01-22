Se è marcio è gourmet

Se è marcio, non è gourmet. In Italia, la qualità del pesce fresco si riconosce attraverso pochi segnali fondamentali: un aspetto lucido, un intenso odore di mare e branchie rosse. Questa attenzione alla freschezza ha radici profonde nelle tradizioni dei porti dell’Adriatico e del Tirreno, dove ancora oggi si valorizza il rispetto per il prodotto e la genuinità, elementi essenziali per una cucina autentica e di qualità.

Per secoli, in Italia, il pesce fresco è stato una certezza culturale prima ancora che gastronomica. Nei porti dell'Adriatico e del Tirreno, nelle pescherie di Chioggia, Mazara del Vallo, Anzio o Viareggio, la qualità si misurava con un criterio semplice: l'occhio lucido, l'odore di mare, le branchie rosse. Tutto ciò che si allontanava da questo modello veniva istintivamente associato al decadimento. Eppure, mentre il popolo difendeva la freschezza assoluta, la storia della cucina italiana continuava in silenzio a praticare l'opposto: salagioni, fermentazioni, stagionature, bottarghe, colature, alici sotto sale, tonnare, garum medievali, salse di pesce conservate per mesi.

