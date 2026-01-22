Scuole via da Palestrina | rettificata l' ordinanza di chiusura Ecco cosa cambia

È stata rettificata l'ordinanza di chiusura delle scuole a Palestrina. Nidi, scuole dell'infanzia e primarie potranno riprendere le attività mattutine, mentre la chiusura dell'edificio resterà in vigore dalle 14. Di seguito i dettagli sulle nuove disposizioni e le modalità di svolgimento delle lezioni.

Nido, scuola per l'infanzia e primaria potranno svolgere la normale attività mattutina. La chiusura dell'edificio scatterà dalle 14. A dirlo è l'amministrazione comunale di Arezzo che, attraverso una nota stampa, informa i cittadini della variazione di orario per le scuole di via da Palestrina."A.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Domani a Roma le scuole sono aperte, ordinanza di chiusura è una FakenewsA Roma, le scuole resteranno aperte domani, 7 gennaio 2026, contrariamente a quanto riportato da una falsa comunicazione che circola sui social e tra messaggi privati.

Emergenza maltempo a Catania, nuova ordinanza del sindaco Trantino: chiusura delle scuole e gli altri divietiIn risposta all’allerta meteo di codice rosso, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e altri divieti, al fine di garantire la sicurezza pubblica durante l’emergenza maltempo.

Tre scuole chiuse venerdì 23 gennaio per lo stop alla fornitura di energia elettrica nell'immobile di via Pierluigi da PalestrinaTre scuole chiuse ad Arezzo venerdì 23 gennaio. Lo annuncia una nota diramata dal Comune. Il provvedimento è contenuto in una ordinanza del sindaco Ghinelli firmata dopo la comunicazione da parte del ... corrierediarezzo.it

