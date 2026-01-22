Scuola Piantedosi | uso di coltelli soprattutto tra ragazzi che appartengono a famiglie di immigrati

Il ministro Piantedosi ha osservato un aumento nel fenomeno del porto di coltelli tra gli studenti, evidenziando come questa pratica sia più diffusa tra i ragazzi provenienti da famiglie di immigrati. Secondo le sue dichiarazioni, si registra un comportamento sistematico tra alcuni giovani all’interno delle scuole, che porta a un uso crescente di armi bianche. Questa situazione solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione del fenomeno nelle istituzioni scolastiche.

Matteo Piantedosi interviene, come riporta l'ANSA, sul delicato tema della sicurezza tra i banchi e della violenza minorile. Durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico 20252026 alla Scuola superiore di polizia, il titolare del Viminale ha analizzato il fenomeno, rifiutando l'etichetta dell'emergenza generale ma evidenziando una preoccupante abitudine diffusa negli istituti: il possesso di armi da taglio. Il Ministro ha focalizzato l'attenzione su quello che definisce un problema sistematico, supportato dai dati in possesso del Viminale. Secondo Piantedosi, viene ormai "registrato all'interno delle scuole il sistematico comportamento di portare dietro i coltelli".

