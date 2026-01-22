Scuola di San Martino delle Scale l’assessore Roccamatisi replica | Mai mancata attenzione domani chiusura precauzionale

L’amministrazione comunale di Monreale risponde alle recenti proteste delle famiglie di San Martino delle Scale, confermando la presenza di un’attenzione costante sulla situazione. L’assessore Roccamatisi ha comunicato che, per precauzione, la scuola verrà chiusa temporaneamente domani. La decisione mira a garantire la sicurezza degli studenti e del personale, mantenendo un dialogo aperto con le famiglie e le autorità competenti.

Monreale – Arriva la replica dell’amministrazione comunale dopo le proteste delle famiglie di San Martino delle Scale. A parlare è Patrizia Roccamatisi, che ricopre il doppio ruolo di assessore all’Istruzione del Comune di Monreale e di dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”. Una precisazione, la sua, che punta a ricostruire i fatti e a respingere le accuse di abbandono e disinteresse lanciate dai genitori. L’assessore non ci sta a passare per indifferente. “La scuola è sempre stata seguita con continuità e responsabilità”, afferma Roccamatisi, “sia da parte mia come assessore, sia nel mio ruolo di dirigente scolastica. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

A San Martino delle Scale “la scuola è al freddo e senz’acqua”: scoppia la protesta dei genitoriA San Martino delle Scale, i genitori si mobilitano per segnalare le condizioni precarie della scuola, ormai al freddo e senza acqua.

