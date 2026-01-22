Scossa Paolieri Andare oltre la sfortuna

La sfortuna può influire sui risultati nel calcio, come dimostra l’esperienza di Valerio Biagini, portiere dell’Arezzo. In una partita recente, un episodio sfortunato ha determinato la perdita di un punto per la squadra, sottolineando come anche i professionisti devono affrontare momenti difficili. Questa riflessione evidenzia l’importanza della tenacia mentale nel calcio, dove la perseveranza e la concentrazione sono fondamentali per superare le avversità.

Il calcio è anche una questione di testa. Quella di Valerio Biagini, professione portiere, è costata (con una buona dose di sfortuna) un punto ad Arezzo due turni fa. Quella di Andrea Caponi, professione centrocampista, è valsa invece la difesa del pareggio domenica contro il Pineto. Di testa, stavolta intesa non come parte del corpo, ma come sinonimo di concentrazione, ce ne sta mettendo tanta il giovanissimo Lapo Paolieri, difensore classe 2006, che ha giocato da titolare sia ad Arezzo che col Pineto (dopo le tre gare nell’undici iniziale disputate nel girone di andata) mostrando un’affidabilità crescente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scossa Paolieri "Andare oltre la sfortuna" È necessario andare oltre la banalizzazione della parola “pace”La pace non può ridursi a semplici assenze di conflitto. Sisal, a Future S la sfida per andare oltre l'orizzonte dell'innovazioneLa quarta edizione di FutureS, evento organizzato da Sisal, si è svolta a Roma presso Palazzo Núñez-Torlonia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Scossa Paolieri Andare oltre la sfortuna.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.