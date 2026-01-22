Scorza | Passo indietro nasce da senso dello Stato e istituzioni

Il passo indietro di un membro del Garante per la protezione dei dati personali deriva da un senso di responsabilità verso le istituzioni e lo Stato. Una decisione presa con attenzione e rispetto per il ruolo che riveste, riflettendo l’importanza di mantenere l’integrità e l’indipendenza degli organismi di tutela. Questa scelta sottolinea l’impegno a preservare la fiducia e la trasparenza nel settore della protezione dei dati.

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Quella che sto vivendo è una vicenda dolorosa. Il mio passo indietro dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali nasce da quello che chiamo "Senso dello Stato e delle istituzioni". Così l'avvocato Guido Scorza, a pochi giorni dalle dimissioni dal ruolo di Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, intervistato da Cosmano Lombardo, ceo e Founder di Search On Media Group e ideatore di AI Festival, alla plenaria della manifestazione. "Esiste un'autorevolezza, e un'autorevolezza percepita, esiste chi sei ed esiste come le persone ti vedono - ha aggiunto -.

