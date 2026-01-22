Scontro tra un convoglio e una gru | nuovo incidente ferroviario in Spagna

Nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, si è verificato un incidente ferroviario in Spagna, quando un convoglio è entrato in collisione con una gru. L'evento ha causato feriti tra i passeggeri e sta attirando l'attenzione sulle questioni di sicurezza nel settore dei trasporti ferroviari nel paese. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Ancora un incidente ferroviario in Spagna, dove nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, si è registrato lo scontro tra un convoglio e una gru che ha provocato dei feriti tra i passeggeri. Stando a quanto riportato da El Mundo, un treno Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) in servizio lungo la tratta Cartagena-Los Nietos a Murcia avrebbe impattato con un macchinario non ricollegabile all'infrastruttura ferroviaria nella zona di Alumbres: la collisione ha causato la rottura di alcuni finestrini e il ferimento di numerosi viaggiatori, in aiuto dei quali si sono precipitati vigili del fuoco e paramedici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

