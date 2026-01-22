Scontro su Warner Bros ma chi vince è JpMorgan

Lo scontro tra Warner Bros e JP Morgan ha attirato attenzione nel settore cinematografico e finanziario. Nonostante le tensioni e le negoziazioni in corso, appare evidente che l'istituzione finanziaria ha consolidato la sua posizione, influenzando gli esiti della disputa. Questa dinamica evidenzia come le alleanze e le strategie economiche possano determinare il futuro di grandi aziende e settori chiave dell'industria dello spettacolo.

Mentre la battaglia per la conquista di Hollywood continua, sembra che il vincitore sia stato già deciso da parecchio tempo. Sul campo, Netflix e Paramount Skydance si sfidano a suon di offerte e, se Warner Bros Discovery sembra sicura della sua scelta, guardando ai numeri il vero vincitore non è il campione dello streaming. Infatti, come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gode, soprattutto se è una banca. Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, JpMorgan e Allen & Company guadagneranno 90 milioni di dollari ciascuna per il loro lavoro come consulenti di Warner Bros nella partita per il trasferimento del controllo.

