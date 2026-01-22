Scontro nel governo sulla Consob Tajani | Da Lega falsità non c' era alcuna intesa su Freni

Si intensifica lo scontro tra Forza Italia e Lega sulla nomina del nuovo presidente della Consob. Tajani ha respinto le accuse della Lega, precisando che non ci sono stati accordi precedenti sulla questione dei “Freni”. La discussione riguarda la scelta del successore di Paolo Savona, con tensioni che riflettono le divisioni all’interno del governo sulle nomine istituzionali.

Volano gli stracci tra Forza Italia e Lega. L'oggetto del contendere è ancora una volta la nomina del presidente della Consob, la scelta sul nome che prenderà il posto dell'ex ministro del governo gialloverde Paolo Savona. Il leader azzurro Antonio Tajani ha smentito il partito di Matteo Salvini. Lo scontro politico sulla nomina del presidente della Consob prosegue, evidenziando divisioni all'interno della maggioranza di governo. È scontro nel governo sulla nomina del presidente della Consob che dovrà prendere il posto di Paolo Savona, in scadenza a marzo. Durato solo 20 minuti, il Consiglio dei ministri ha congelato la decisione.

