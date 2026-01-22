Scontri pro-Pal a Milano processo sospeso e lavori sociali per i due minori arrestati L’ironia dei legali | Speriamo che la sentenza piaccia a Meloni

A Milano, il Tribunale per i minori ha sospeso il processo con rito abbreviato per due ragazzi di 17 anni coinvolti negli scontri pro-Palestina in stazione Centrale. I giovani, arrestati a settembre per resistenza e danneggiamento, sono stati condannati a lavori socialmente utili. La decisione ha suscitato reazioni, anche ironiche, da parte dei legali, che hanno commentato con sarcasmo sulla sentenza e le sue implicazioni politiche.

Milano, 22 gennaio 2026 – Mentre si accende la polemica con il Governo, è arrivata la decisione con rito abbreviato, dal Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti dei due studenti liceali di 17 anni arrestati il 22 settembre scorso per resistenza aggravata e danneggiamento, avvenuti durante gli scontri in stazione Centrale nel corteo pro Gaza. Nove mesi di "messa alla prova", con sospensione del processo e un percorso di lavori socialmente utili che, se verrà valutato positivamente, porterà all'estinzione dei reati contestati. Scontri pro-Pal a Milano: il Tar della Lombardia sospende i daspo per tre ragazzi indagati Dopo l'arrivo della decisione l'avvocato Mirko Mazzali, che assieme al collega Guido Guella assiste i due ragazzi, è entrato a gamba tesa contro l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: "Speriamo che questa sentenza piaccia anche alla presidente del Consiglio".

