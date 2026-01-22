Scontri Casapound udienza finale rinviata a febbraio Presidio davanti al Tribunale | Rischio prescrizione

L'udienza finale del processo riguardante le presunte aggressioni di Casapound ai danni di attivisti antifascisti, inizialmente prevista, è stata rinviata al 12 settembre. Nel frattempo, un presidio di protesta si è svolto davanti al Tribunale, evidenziando il timore che il procedimento possa prescriversi. La vicenda riguarda gli eventi accaduti durante la manifestazione del 2008, sollevando questioni sulla giustizia e sui tempi della giustizia stessa.

Tutto rinviato al 12 settembre per l'udienza finale del processo sulle presunte aggressioni da parte dei militanti di Casapound ai danni di alcuni attivisti antifascisti durante la manifestazione del 2008. Come per le precedenti udienze, all'esterno del tribunale penale di via Dioguardi si sono.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Rinviata al 23 febbraio l’udienza di Tod’s: “Garantita la dignità dei lavoratori” Corruzione all'Ars, udienza preliminare rinviata a febbraio per un difetto di notificaL'udienza preliminare relativa alla vicenda di corruzione all'Ars, prevista per oggi, è stata rinviata a febbraio a causa di un difetto di notifica. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Antifascisti contro Casapound. Guerriglia urbana a GenovaGenova – La comunicazione ufficiale della Questura avviene solo dodici ore dopo. E certifica una sorta di guerriglia urbana che si sarebbe sviluppata sabato sera in piazza Alimonda - quartiere Foce - ... ilsecoloxix.it Manifestazione antifascista contro Casapound, otto feriti tra le forze dell'ordine. Indaga la DigosOtto poliziotti feriti e alcuni mezzi della polizia e privati danneggiati: è il bilancio degli scontri tra Antifascisti e Polizia durante una manifestazione di protesta contro Casapound, nel tardo ... rainews.it #GMG MANIFESTAZIONE DI GENOVA ANTIFASCISTA ALLA FOCE CONTRO LA PRESENZA DELLA SEDE DI CASAPOUND Corteo di Genova antifascista nel tardo pomeriggio nella zona della Foce per manifestare in occasione della festa del tesseramento facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.