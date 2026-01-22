Scontri alla Latteria occupata chieste condanne per un anno e mezzo

Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha chiesto una condanna di un anno e sei mesi per dieci individui dell’area antagonista di Genova, accusati degli scontri avvenuti tra il 3 e il 4 maggio 2024 davanti all’ex Latteria Occupata. La richiesta si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, volto a fare chiarezza sugli episodi di unresto verificatisi in quella notte.

I fatti risalgono a una notte di pattugliamento in stradone Sant'Agostino, dove i carabinieri erano intervenuti per una segnalazione di furto. All'altezza dell'ex Latteria, un uomo avrebbe iniziato a ...

Il pubblico ministero Giuseppe Longo ha chiesto dieci condanne a un anno e sei mesi per gli antagonisti che il 4 maggio 2024 accerchiarono e aggredirono i carabinieri intervenuti nel centro s ...

