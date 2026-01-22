Il sindaco di Voghera ricorda Valentino Garavani, scomparso recentemente, sottolineando l’importanza della sua figura e il valore della sua eredità. In un messaggio ufficiale, si afferma che la città intende custodire la memoria di uno dei suoi figli più illustri, riconoscendo il ruolo di Valentino nel panorama della moda e della cultura italiana. La comunità si unisce nel rispetto e nella memoria di questa figura di spicco.

Voghera (Pavia), 22 gennaio 2026 – “ La scomparsa di Valentino Garavani colpisce profondamente Voghera, l’Italia e il mondo intero”. Il sindaco della città natale dello stilista ha voluto affidare a un video girato nel teatro “ Valentino Garavani ” il suo cordoglio personale e quello di tutti i suoi concittadini per la scomparsa che nessuno si aspettava. “Perdiamo un uomo che ha saputo trasformare l’eleganza in cultura – ha aggiunto la prima cittadina -, la bellezza in valore che è capace di attraversare il tempo e le generazioni”. Valentino ha mosso i primi passi a Voghera: “Qui si è formata una parte essenziale del suo sguardo sul mondo – ha proseguito Paola Garlaschelli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scomparsa di Valentino, il messagio del sindaco di Voghera: "Costudiremo la sua memoria"

Bellaria sotto choc per la scomparsa di Federica, il sindaco in lacrime: "La sua solarità contagiava tutti"Bellaria Igea Marina piange la scomparsa di Federica Giorgetti, figura amatissima e conosciuta per la sua solarità e le sue passioni.

Bellaria sotto choc per la scomparsa di Federica, il sindaco in lacrime: "La sua solarità contagiava tutti"Bellaria Igea Marina piange Federica Giorgetti, figura amata e conosciuta per la sua solarità e passione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni; L'addio a Valentino, aperta al pubblico la camera ardente - Video - Fiori bianchi e tanta emozione per l'addio a Valentino: Per noi sarà immortale; Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino; Federmoda: Con Valentino l’Italia perde un protagonista assoluto del bello.

L’eredità di Valentino, cosa comprende il suo patrimonio: ville, fondazioni e filantropiaDalle proprietà di lusso al ruolo centrale di Giancarlo Giammetti: cosa comprende il patrimonio di Valentino Garavani e chi sono gli eredi del grande stilista. gay.it

Il mondo della moda piange la scomparsa di ValentinoIl mondo della moda piange oggi la scomparsa di uno dei suoi grandi: è morto, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dal ... sportmediaset.mediaset.it

La scomparsa di Valentino e le reazioni social del mondo della moda - facebook.com facebook

La scomparsa di #Valentino Garavani. Pierpaolo Piccioli ha lavorato con lui dal 1999 al 2008, poi ha guidato la maison romana fino al 2025. Oggi è direttore creativo di #Balenciaga. In questa intervista esclusiva, il racconto di un legame forte. #Tg1 Barbara M x.com