Sclerosi multipla | speranze dalla molecola che ripara i neuroni 

Una recente ricerca italiana ha evidenziato una molecola in grado di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nella sclerosi multipla. Lo studio, condotto dall’Università Vita-Salute San Raffaele e dall’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, rappresenta un passo importante verso possibili trattamenti innovativi per questa condizione neurologica.

Bella notizia dalla ricerca italiana sulla sclerosi multipla. Uno studio internazionale coordinato dall’Università Vita-Salute San Raffaele e Irccs Ospedale San Raffaele di Milano ha messo in luce la capacità di una sostanza di proteggere i neuroni e favorire la riparazione della mielina nei modelli sperimentali di sclerosi multipla. Identificandola in un panel di 1.500 candidati farmaci. Si tratta di una molecola già nota e studiata in passato per il trattamento di disturbi del sonno e della veglia. Secondo il lavoro pubblicato su Science Translational Medicine il bavisant – questo il nome della sostanza nel mirino – sarebbe in grado di agire su due dei meccanismi più devastanti della malattia: la degenerazione delle fibre nervose e il fallimento dei processi di rimielinizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ricerca, spiragli per la Sclerosi Multipla: una molecola aiuta a riparare il sistema nervosoUna recente ricerca ha identificato il bavisant, una molecola già utilizzata per i disturbi del sonno, come possibile candidato per la riparazione del sistema nervoso nella Sclerosi Multipla.

