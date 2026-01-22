Il Tar ha dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, disposta dal ministro Salvini, che aveva limitato l’astensione a quattro ore. La decisione evidenzia la non validità di questa misura, condannando inoltre il Ministero a pagare una multa di 3.000 euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle norme relative al diritto di sciopero e alle modalità di intervento delle autorità in ambito sindacale.

(Adnkronos) – La precettazione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto la durata dell’astensione dal lavoro a quattro ore per tutti i servizi pubblici e privati, disposta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è illegittima. Lo ha stabilito la sentenza odierna del Tar del Lazio per il quale mancavano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tar sempre più anti-governo: "Illegittima la precettazione dello sciopero del novembre 2023"Il Tar del Lazio ha recentemente dichiarato illegittima la precettazione dello sciopero previsto per novembre 2023, aggiungendosi a un quadro di decisioni giudiziarie contrarie alle misure del governo Meloni.

"La precettazione dello sciopero era illegittima". Il Tar sentenzia e Landini affonda: "Salvini sconfessato"Il Tar del Lazio ha dichiarato illegittima la precettazione che aveva ridotto da otto a quattro ore lo sciopero del 17 novembre 2023, proclamato da Cgil e Uil.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sciopero novembre 2023, Tar ‘boccia’ precettazione Salvini e condanna Mit a pagare 3mila euro(Adnkronos) – La precettazione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto la durata dell’astensione dal lavoro a quattro ore per tutti i servizi pubblici e privati, disposta dal m ... pianetagenoa1893.net

Scioperi, accolto il ricorso di Cgil e Uil: illegittima la precettazione dello sciopero di novembre 2023La terza sezione del Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento di precettazione con cui il ministero delle Infrastrutture e dei ... ildiariodellavoro.it

GRANDE adesione nelle Scuole in SARDEGNA allo SCIOPERO Generale del 28 novembre 2025 indetto dai COBAS SCUOLA SARDEGNA e da altre OO.SS. di base Dati della Sardegna e delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari La percentuale di - facebook.com facebook