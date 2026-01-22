Le recenti agitazioni sindacali presso Vot International, a Pistoia, continuano a coinvolgere l’area produttiva della piana, inclusi i siti satellite di New Sofà e Palazzo Divani. L’azienda ha dichiarato che le richieste avanzate dai sindacati risultano insostenibili, proseguendo così il confronto tra le parti in un contesto di tensione lavorativa.

Pistoia, 22 gennaio 2026 – Proseguono le agitazioni sindacali nell'area produttiva della piana pistoiese, in particolare all’azienda Vot international e nelle relative attività satelliti (New Sofà e Palazzo Divani). Risulta infatti tuttora in corso uno sciopero con picchetto portato avanti dai lavoratori iscritti al sindacato Sudd Cobas, che dai giorni scorsi ha portato al blocco della produzione e delle merci. "Gli ultimi incontri non hanno portato alla sottoscrizione di un accordo in quanto le richieste avanzate dal sindacato sono state ritenute non sostenibili sotto il profilo economico e organizzativo dalle aziende coinvolte, in relazione alle rispettive condizioni produttive – fanno sapere dalla Vot International – Abbiamo tuttavia manifestato una concreta disponibilità a valutare soluzioni alternative, proponendo un notevole sforzo economico per favorire la forza lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciopero alla Vot, l’azienda: “Richieste non sostenibili”

