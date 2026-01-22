Scintille tra Pd e destra | Ora più condivisione | Martedì solo silenzio

Il dibattito tra Pd e destra si intensifica, con il Partito Democratico di Forlì che sottolinea l’importanza della condivisione e del dialogo. Nel frattempo, si registra un clima di attesa e silenzio il martedì, in un contesto di crescente interesse per le città di Forlì e Cesena, entrambe candidate a Capitale italiana della Cultura 2028. La vicenda evidenzia le diverse sensibilità politiche e il ruolo centrale della cultura nel confronto pubblico.

All'entusiasmo trasversale seguito all'ingresso di Forlì e Cesena nella short list delle dieci città candidate a Capitale italiana della Cultura 2028 si è aggiunta, nella tarda mattinata di ieri, anche la presa di posizione del Partito Democratico forlivese. Un intervento giudicato però fuori tempo massimo dalla maggioranza di centrodestra che governa la città, la quale non ha mancato di sottolineare l'assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte dei dem nel giorno stesso dell'annuncio ministeriale. "Ancora una volta, il Pd forlivese si dimostra per quello che è, un partito incapace di stringersi attorno a una straordinaria notizia, di fare gioco di squadra e di condividere con l'intero territorio provinciale un risultato che è di tutti, e che rappresenta una grandissima opportunità per tutta la Romagna".

