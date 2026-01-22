Sci di fondo Carollo verso le Olimpiadi | la posizione in staffetta

Martino Carollo si prepara all’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina, con particolare attenzione alla staffetta di sci di fondo. L’atleta italiano si avvicina alla competizione internazionale, mentre le speranze azzurre si concentrano sui risultati in questa disciplina. Con un percorso di crescita e preparazione, Carollo mira a rappresentare l’Italia nelle prossime gare olimpiche, contribuendo alla squadra nazionale con determinazione e impegno.

L'avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina è sempre più serrato e le speranze azzurre in casa si concentrano anche sullo sci di fondo. Diversi specialisti sono pronti a dare battaglia nel tentativo di portare a casa medaglie storiche per lo sport italiano. E un atleta su cui si basano tante speranze del nostro Paese è sicuramente Martino Carollo. Nell'ultimo anno è stato protagonista di un vero e proprio exploit che è culminato nelle buone prove in Coppa del Mondo.

Martino Carollo: In staffetta mi vedrei adatto alla terza frazione. Il duro lavoro può pagare, Pellegrino un esempioMartino Carollo è forse la vera grande rivelazione della stagione olimpica per la Nazionale italiana maschile di sci di fondo, che sembra aver trovato ... oasport.it

SCI DI FONDO / Carollo brilla a Oberhof: 9° posto nella sprint di Coppa del MondoOttima prestazione del giovane fondista che centra la top 10 nella tappa tedesca. Sul podio Pellegrino, secondo dietro al norvegese Heggen per soli 3 decimi ... targatocn.it

SCI DI FONDO / A Goms l'ultimo appuntamento di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi, Martino Carollo presente x.com

Sci di fondo – Carollo a Fondo Italia dopo la sprint di Oberhof: “Sono tornato quello di inizio dicembre” - facebook.com facebook