Scandone Scanzi | Niente alibi è la sconfitta che ci farà crescere

Dopo la recente sconfitta contro Viterbo, Andrea Scanzi analizza la situazione e invita a riflettere sulle lezioni da trarre. Senza cercare alibi, riconosce l'importanza delle difficoltà come opportunità di crescita. In questo momento, è fondamentale affrontare con obiettività le sfide per migliorare e proseguire con determinazione il percorso.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la sconfitta arrivata con Viterbo, è Andrea Scanzi a metterci la faccia. La guardiaala della Scandone Avellino analizza il momento della squadra con la consueta lucidità, trasformando una sconfitta amara in una lezione tattica necessaria per il futuro. Nonostante il passo falso, il messaggio che arriva dallo spogliatoio biancoverde è di estrema fiducia. Scanzi non cerca alibi. Nonostante la sconfitta esterna, vede segnali di risveglio in un gruppo che sta cercando di assorbire nuovi sistemi e nuovi compagni di squadra: “Io non credo che abbiamo problemi nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scandone, Scanzi: “Niente alibi, è la sconfitta che ci farà crescere” Leggi anche: Cantone non cerca alibi: “Dalla sconfitta con la Carver dobbiamo solo crescere” Biancolino non cerca alibi: “Niente lamentele, dobbiamo crescere”Biancolino sottolinea l’importanza di mantenere un atteggiamento responsabile, senza cercare scuse o alibi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. , : 77-75 La S.S.Felice Scandone Avellino 1948 cade ancora in trasferta e incassa la quarta sconfitta esterna consecutiva, superata dalla Stella Azzurra Viterbo per 77-75 al termine di una gara - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.