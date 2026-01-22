Scandalo AIA le carte del Tribunale sull'inibizione di Zappi | Modalità sleali per dimissioni forzate

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso AIA riguarda le motivazioni del Tribunale che delineano le modalità considerate sleali nella gestione delle dimissioni forzate di Zappi. La sentenza evidenzia presunte pressioni esercitate sui vertici tecnici di Serie C e D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi, in favore di Daniele Orsato e Stefano Braschi. Questo episodio ha riacceso il dibattito tra gli arbitri italiani, sottolineando l'importanza di trasparenza e correttezza nelle procedure interne.

La pubblicazione delle motivazioni della sentenza del TFN traccia il recinto entro il quale viene collocato il caso e agita gli arbitri italiani: Zappi avrebbe esercitato pressioni indebite sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi per far spazio a Daniele Orsato e a Stefano Braschi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

AIA, dopo l’inibizione di Zappi lo scenario si fa complesso: ecco cosa sta succedendo e le prospettive futureDopo l’inibizione di Zappi, il panorama dell’AIA si trova a confrontarsi con nuove sfide e incertezze.

Caso Zappi, dopo l’inibizione per 13 mesi del presidente la FIGC ha deciso di commissariare l’AIA. Cosa sta succedendoLa FIGC ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per l'AIA, in seguito all’inibizione di 13 mesi del presidente Zappi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

scandalo aia le carteScandalo AIA, le carte del Tribunale sull’inibizione di Zappi: Modalità sleali per dimissioni forzateLa pubblicazione delle motivazioni della sentenza del TFN traccia il recinto entro il quale viene collocato il caso e agita gli arbitri italiani: Zappi ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.