Scambio elettorale politico-mafioso Alfieri respinge l’offerta risarcitoria | il gup rinvia la decisione

Si è svolta presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno una nuova udienza relativa al procedimento sull’accusa di scambio elettorale politico-mafioso collegato alle elezioni del 2019 a Capaccio Paestum. Nel corso dell’udienza, Alfieri ha respinto l’offerta risarcitoria presentata, e il giudice ha deciso di rinviare la decisione. La vicenda prosegue con l’obiettivo di chiarire i fatti e le responsabilità coinvolte.

Nuova udienza alla Cittadella Giudiziaria di Salerno sul presunto scambio elettorale politico-mafioso legato alle elezioni amministrative del 2019 a Capaccio Paestum. Davanti al gup Brigida Cavasino sono comparsi l'ex sindaco Franco Alfieri, l'imprenditore Roberto Squecco, il vigile urbano.

