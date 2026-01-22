Scamacca illude la Dea poi il crollo L’Athletic infila un tris in 16 minuti

L'Atalanta, dopo aver iniziato bene la partita e aver raggiunto una situazione favorevole, ha subito un rapido crollo nel giro di 16 minuti, con lo Sporting Bilbao che ha segnato tre volte. La squadra bergamasca, che sembrava vicina alla qualificazione agli ottavi di Champions, ora si trova a dover affrontare i playoff per avanzare nel torneo. Un episodio che ha cambiato radicalmente l'andamento della partita e le prospettive europee della squadra.

Un quarto d'ora da incubo spinge l'Atalanta dalla quasi certezza degli ottavi di Champions al probabile a questo punto passaggio obbligato dai playoff. A Bergamo l'Athletic Bilbao vince 3-2 grazie a una formidabile e per certi versi inaspettata rimonta nel secondo tempo. Baschi che, al contrario, da quasi fuori dalla Champions alla possibilità di centrare i playoff. Pronti via e gli ospiti si divorano un gol con Guruzeta, poi è quasi assolo atalantino. Sulla destra l'asse Zappacosta-De Ketelaere manda in tilt il giovane Adama, ma è da sinistra con un cross di Zalewski per Scamacca che arriva la rete del vantaggio.

