sassuolo parte il mercato cheddira verso il lecce

Il mercato invernale del Sassuolo prende il via con l’operazione Cheddira. L’attaccante italo-marocchino è in procinto di trasferirsi al Lecce, squadra alla quale è legato anche dall’esperienza con l’ex tecnico neroverde Di Francesco. Questa mossa rappresenta il primo passo delle trattative di gennaio per il club emiliano, che punta a rinforzare la rosa in vista delle sfide future.

Sarà Walid Cheddira il primo movimento del mercato invernale del Sassuolo. Lo aspettano il Lecce e l’ex tecnico neroverde Di Francesco, oggi sulla panchina dei salentini, con cui l’attaccante italo-marocchino ha giocato, a Frosinone due stagioni fa, la sua miglior stagione. Il Napoli, che ne detiene il cartellino, aveva già l’ok del giocatore e l’intesa con il Lecce, ieri sarebbe arrivato l’ok anche dei neroverdi, complice un minutaggio (207’ in stagione, per Cheddira) che non ne fa, obiettivamente, un incedibile. Qualcosa si muove, insomma, dentro un gennaio destinato ad accelerare già dalla settimana prossima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

