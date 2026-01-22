Saper vivere con il selvatico

Il 19 gennaio si è appreso che il processo per l’uccisione dell’Orsa Amarena dovrà ricominciare da zero. Questa decisione riaccende il dibattito sulla tutela della fauna selvatica e sulla convivenza tra uomo e natura, evidenziando l’importanza di un approccio rispettoso e consapevole nei confronti del mondo selvatico. Un tema centrale per chi desidera vivere in armonia con gli ambienti naturali e comprenderne le dinamiche.

Ambiente Annullato il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, si ripropone il tema della convivenza con gli animali, che è culturale più che ecologico Ambiente Annullato il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, si ripropone il tema della convivenza con gli animali, che è culturale più che ecologico È notizia del 19 gennaio che il processo per l'uccisione dell'Orsa Amarena dovrà ricominciare da capo. Come riportato anche da WWF Italia, costituitosi parte civile, un «intoppo di natura burocratico-procedurale ha bloccato l'udienza fissata per oggi nel rocedimento a carico di Andrea Leombruni».

