Sanità Rubano FI | Fare chiarezza su PS ‘San Pio’ e scorrimento graduatorie

In seguito alle recenti segnalazioni, è stata presentata un’interrogazione al Ministro della Salute per chiarire la situazione del Pronto Soccorso dell’AORN San Pio di Benevento e le modalità di scorrimento delle graduatorie pubbliche. L’obiettivo è garantire trasparenza e correttezza nelle procedure, assicurando un servizio sanitario efficace e rispettoso delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro della Salute per chiedere un intervento immediato di verifica e di garanzia sul corretto funzionamento del Pronto Soccorso dell’AORN San Pio di Benevento e sul rispetto delle procedure previste in materia di scorrimento delle graduatorie pubbliche.” Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento, annunciando l’iniziativa parlamentare con cui chiede di accertare la conformità delle decisioni assunte dall’Azienda ospedaliera rispetto alle norme vigenti e alle previsioni del bando relativo all’incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di Medicina d’emergenza-urgenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Rubano (FI): “Fare chiarezza su PS ‘San Pio’ e scorrimento graduatorie” Emergenza PS al San Pio, Rubano alla Morgante: “Criticità non più rinviabile, servono interventi immediati”Il deputato evidenzia le criticità del Pronto Soccorso al San Pio e alla Morgante di Rubano, sottolineando l’urgenza di interventi immediati. San Pio, il piano straordinario di Errico (FI) per superare il sovraffollamento del PSIl piano straordinario di Errico (FI) mira a risolvere il sovraffollamento nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Rubano: ''Buon lavoro al procuratore Nicola D'Angelo. Grazie al dottor Scarfò per la reggenza''; Sanità, Parisi: ''Bene l'interrogazione parlamentare di Zinzi sul San Pio. Chiesta valutazione ipotesi commissariamento''; Sanità, Errico (FI): ''Un piano straordinario del territorio per superare il sovraffollamento del PS del San Pio''; Governo: Rubano, più sicurezza nei Comuni del Sannio, finanziati nuovi sistemi di videosorveglianza. Sanità, Fi: Eliminare incompatibilità medici Ssn per ridurre liste d'attesa e gettonistiRoma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - Eliminare il regime di incompatibilità che attualmente impedisce ai medici e professionisti del Servizio sanitario ... iltempo.it Buongiorno Vicenza. . RUBANO (PD) – Venerdì 9 gennaio alle ore 20.30 il Teatro dell’OPSA di Rubano ospiterà la presentazione del libro “Pensare la sanità – Terapie per la sanità malata”, scritto dal professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costitu facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.