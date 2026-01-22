Sanità presentato a Roma il 21° Rapporto Crea

A Roma è stato presentato il 21° Rapporto Crea, evidenziando un aumento della spesa delle famiglie per le cure sanitarie. I dati sottolineano l’urgenza di una riforma del Servizio sanitario nazionale per migliorare l’efficienza e garantire un accesso più equo ai servizi. Il rapporto offre un’analisi approfondita delle tendenze e delle criticità del sistema sanitario italiano.

Cresce la spesa delle famiglie per le cure ed emerge la necessità di una riforma del Servizio sanitario nazionale. Questi alcuni dei dati sottolineati dal 21° Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, presentato nella sede del Cnel, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea Rapporto Crea sanità: "Cresce la spesa delle famiglie per le cure, serve riforma del Ssn"Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi. Leggi anche: Bonifiche, nasce un'industria da 3,5 miliardi: presentato il primo Rapporto economico italiano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto Crea Argomenti discussi: Il 21° Rapporto CREA Sanità e il ruolo della farmacia tra i cittadini e la fuga dalla sanità pubblica; A Roma presentato il 21° Rapporto Crea sanità; Sanità, oltre il 70% delle famiglie italiane paga prestazioni di tasca propria; Università e accessibilità. Presentata a Roma l’Accademia delle Libere Abilità. Sanità, presentato a Roma il 21° Rapporto CreaCresce la spesa delle famiglie per le cure ed emerge la necessità di una riforma del Servizio sanitario nazionale. Questi alcuni dei dati sottolineati dal 21° Rapporto Sanità del Crea, il Centro per ... lamilano.it Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambiaDal primo febbraio in arrivo importanti cambiamenti sul fronte della Sanità. Ecco nel dettaglio tutte le novità ... romatoday.it A Roma presentato il 21° Rapporto Crea sanità. x.com AST ANCONA: 117 ASSUNZIONI PER RAFFORZARE IL TERRITORIO Il Piano presentato in Regione: le prime 69 già approvate dalla Giunta 117 nuove assunzioni per rafforzare la sanità territoriale nella provincia di Ancona. È il piano messo in campo dalla - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.