Sanità il privato che avanza Prosperius-Cherubini al Gruppo Giomi

Negli ultimi anni, il settore sanitario privato ha registrato una crescente diffusione in Toscana, con l'apertura di numerosi poliambulatori, centri di analisi e strutture di riabilitazione. Questa evoluzione risponde a una domanda sempre più articolata di servizi sanitari, integrando l'offerta pubblica e privata. Prosperius-Cherubini, parte del Gruppo Giomi, rappresenta un esempio di questa tendenza, contribuendo a rafforzare la presenza del privato nel panorama sanitario regionale.

Ormai anche in Toscana dietro ogni angolo apre un istituto privato di analisi, un poliambulatorio, una struttura per la riabilitazione. Nei quartieri, dove c’erano botteghe storiche, mercerie, mesticherie, pizzicagnoli, ora si fanno prelievi ed esami. E’ l’effetto dell’affanno del sistema sanitario pubblico che risponde con sempre maggiore difficoltà alle crescenti esigenze di salute di una popolazione che invecchia: il 53% degli over 65 in Toscana è un paziente cronico, contro il 57,3% della media italiana, mentre il 17,3% è fragile (contro il 15,9%) e il 13,2% non è più autosufficiente (contro 13,7%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

