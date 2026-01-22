Sanità i progetti del Pnrr verso il rush finale

Il PNRR continua a portare avanti importanti interventi nel settore sanitario nell’area empolese. In questa fase finale, si analizzano i progressi sui cantieri dedicati agli ospedali di comunità e alle case della comunità, strumenti fondamentali per migliorare l’assistenza e rafforzare il sistema sanitario locale. Un aggiornamento essenziale per comprendere l’evoluzione dei progetti e le prossime sfide nel percorso di innovazione del settore.

È stata l’occasione per fare il punto sullo stato dei cantieri sanitari Pnrr nel territorio empolese, tra ospedali di comunità e case della comunità. La riunione che si è svolta nei giorni scorsi, al terzo piano di via dei Cappuccini a Empoli nella direzione della Società della salute, ha fatto emergere come gli interventi per la sanità territoriale stiano procedendo secondo gli obiettivi previsti e si avvicinino alla fase di ultimazione. Come è noto, nel territorio empolese gli investimenti Pnrr per l’assistenza di prossimità ammontano complessivamente a circa 15 milioni di euro. Le risorse riguardano la realizzazione e il potenziamento di Centrali operative territoriali (Cot), Ospedali di comunità (Odc) e Case della comunità (Cdc), con cantieri attivi ma in avanzato stato di completamento e con il rispetto dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

