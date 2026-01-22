Al Policlinico Gemelli, vengono offerte soluzioni avanzate per la gestione della complicanza del piede diabetico, in particolare della neuro-osteoartropatia di Charcot. Questa condizione rappresenta una sfida importante nella cura del paziente diabetico, richiedendo interventi specialistici e tecnologie all’avanguardia. Un approccio multidisciplinare consente di affrontare efficacemente questa problematica, migliorando la qualità di vita e riducendo i rischi di complicanze gravi.

La gestione della neuro-osteoartropatia di Charcot rappresenta una delle sfide più complesse nella cura del piede diabetico. Il policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma è tra i pochi centri in Italia in grado di offrire un approccio completo, sia internistico che chirurgico, per prevenire amputazioni e recuperare la funzionalità del piede. Questo è quanto si legge in una nota del policlinico Gemelli di Roma. "Sono molteplici gli interventi effettuati al Gemelli ogni anno, per restituire la possibilità di camminare, scongiurando il rischio di amputazione a diverse persone con diabete – sottolinea la nota -.

