Sangraf la data della speranza | Non ci sono criticità strutturali per l’avvio della produzione

Sangraf di Narni annuncia che non vi sono criticità strutturali per l’avvio della produzione, segnando un importante passo avanti per l’azienda. La data annunciata rappresenta un momento di speranza e ripresa, confermando la solidità del progetto e la fiducia nel futuro. Un traguardo che sottolinea l’impegno e la determinazione di Sangraf nel rilancio delle proprie attività e nel mantenimento dei posti di lavoro.

C'è una data da segnare in rosso e sottolineare come "momento della speranza" per la Sangraf di Narni. "La società ha manifestato la propria intenzione di riavviare il ciclo produttivo a partire dal mese di aprile 2026, individuando tale data quale punto di ripartenza strategico. In tale.

