Salvini spiega | San Siro? C’è una cosa che mi dispiace da milanista Domenica sarò all’Olimpico
Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, affrontando vari argomenti, tra cui le Olimpiadi invernali, il futuro dello stadio San Siro e il rendimento del Milan. Salvini ha commentato con sincerità alcune sue emozioni legate alla squadra e al suo legame con il calcio milanese, precisando anche i suoi impegni per la prossima domenica, che lo porteranno all’Olimpico.
Edoardo Leo: “Perché piangere è una cosa da maschio”, e racconta quelle “lacrime che allagavano San Siro”Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore italiano, ha percorso una lunga strada nel mondo del cinema, passando da ruoli poco noti a diventare una figura riconosciuta e apprezzata.
Salvini: San Siro buttati 5 anni. Un errore lo stop alle trasferte per i tifosi. Milan oltre ai risultati serve il bel gioco, ci sarò con la RomaIl Ministro per le infrastrutture e i trasporti, nonché vice-Premier, Matteo Salvini ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per fare il punto a pochi giorni dall'inizio delle Olimp ... msn.com
Salvini alla Camera spiega: “Qualsiasi proposta di cambiare andrebbe a modificare la convenzione e non garantirebbe la continuità della gestione della tratta” - facebook.com facebook
