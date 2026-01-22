Salvini | I Giochi un sogno San Siro buttati 5 anni E sugli ultras e le trasferte

Il vicepremier Salvini ha partecipato a un evento del Mit dedicato alle Olimpiadi, sottolineando l'importanza delle infrastrutture sportive per lo sviluppo del Paese. Ha anche commentato le recenti sanzioni ai tifosi, evidenziando la necessità di misure equilibrate che non penalizzino i sostenitori rispettosi. Salvini ha definito i Giochi come un sogno e ha auspicato un impegno condiviso per valorizzare lo sport e le sue opportunità di crescita.

La mattinata è stata importante. Matteo Salvini è soddisfatto, l’evento-mostra di ieri al museo Maxxi di Roma "è andato molto bene". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo ha voluto per fare il punto sulle opere per i Giochi, srotolando cifre che danno la misura di quanto il governo creda in quest’appuntamento. Lo intercettiamo qualche ora più tardi, parliamo di sport, partendo da Milano Cortina e arrivando facilmente al calcio. Ministro, davanti a imprenditori, organizzatori, enti territoriali e atleti ha detto una frase ci è rimasta impressa: "Grazie all’Olimpiade facciamo cose che non hanno a che fare solo con lo sport e che resteranno nel tempo migliorando il Paese". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gli ultras del Milan disertano le trasferte di Firenze e Como: restrizioni e obblighi sgraditiGli ultras del Milan hanno deciso di non partecipare alle trasferte di Firenze e Como, a causa delle restrizioni e degli obblighi imposti dalla questura.

