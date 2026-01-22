Salento vandali sulla tomba di un bimbo | foto strappata tra fiori e peluche
Nel cuore del Salento, la tomba di un bambino è stata violentemente danneggiata. Un gesto che ha profondamente colpito i familiari, in particolare il padre Beniamino Grassi, che ha trovato il luogo di pace del suo bambino distrutto e umiliato. Questa triste vicenda evidenzia la mancanza di rispetto e la necessità di tutela nei luoghi dedicati alla memoria e al dolore.
«Non mi sento smarrito. Sono schifato». Lo dice un padre davanti alla tomba del figlio. Una tomba che papà Beniamino Grassi ha ritrovato devastata, violata, umiliata. Lì riposa in pace Dylan Pio, sette anni mai compiuti. I fiori rovesciati, i vasi in frantumi, i giochi sparsi sui ciottoli e la foto del piccolo Dylan strappata dalla lapide e abbandonata sulle pietre che coprono il feretro nel cimitero di Surbo. Non un semplice atto vandalico, ma una seconda ferita inflitta a chi già convive ogni giorno con l’assenza. Dylan, affetto da una malattia genetica, è scomparso il 2 giugno 2023. Avrebbe compiuto sette anni il 5 luglio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
