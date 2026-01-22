Salento vandali sulla tomba di un bimbo | foto strappata tra fiori e peluche

Nel cuore del Salento, la tomba di un bambino è stata violentemente danneggiata. Un gesto che ha profondamente colpito i familiari, in particolare il padre Beniamino Grassi, che ha trovato il luogo di pace del suo bambino distrutto e umiliato. Questa triste vicenda evidenzia la mancanza di rispetto e la necessità di tutela nei luoghi dedicati alla memoria e al dolore.

