Salah ma come hai fatto? Errore inspiegabile in Marsiglia-Liverpool
Durante la partita tra Marsiglia e Liverpool, Salah ha commesso un errore sorprendente nel tentativo di segnare sul punteggio di 2-0. A pochi passi dal portiere Rulli, l’attaccante ha mandato la palla molto oltre la porta, compromettendo un’occasione importante. Un episodio che ha attirato l’attenzione e sollevato domande sulla concentrazione e le possibilità di miglioramento del giocatore in questa fase della stagione.
Errore clamoroso di Salah sul 2-0 tra Marsiglia e Liverpool: a tu per tu con Rulli manda inspiegabilmente fuori di molto. Poco male, i Reds vincono comunque 3-0 e salgono a quota 15 punti, a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro»Il giornalista Paolo Condò analizza la recente crisi del Liverpool, sottolineando che, sebbene il caso Salah abbia attirato l’attenzione, le vere ragioni della fase difficile dei Reds sono altrove.
Coppa d'Africa, Salah male e Lookman letale: #Nigeria da medaglia di bronzo, #Egitto ko ai rigori La Nigeria chiude la Coppa d'Africa al terzo posto. Cade nella "finalina" disputata a Casablanca l'Egitto di Mohamed Salah, che non ha mai dimostrato di essere facebook
