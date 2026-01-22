Salah ma come hai fatto? Errore inspiegabile in Marsiglia-Liverpool

Durante la partita tra Marsiglia e Liverpool, Salah ha commesso un errore sorprendente nel tentativo di segnare sul punteggio di 2-0. A pochi passi dal portiere Rulli, l’attaccante ha mandato la palla molto oltre la porta, compromettendo un’occasione importante. Un episodio che ha attirato l’attenzione e sollevato domande sulla concentrazione e le possibilità di miglioramento del giocatore in questa fase della stagione.

Errore clamoroso di Salah sul 2-0 tra Marsiglia e Liverpool: a tu per tu con Rulli manda inspiegabilmente fuori di molto. Poco male, i Reds vincono comunque 3-0 e salgono a quota 15 punti, a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

