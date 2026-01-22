Saelemaekers ancora a parte | cresce il dubbio per la Roma

Alexis Saelemaekers continua a lavorare a parte e non si è ancora aggregato al gruppo durante gli allenamenti di oggi, sotto la guida di Massimiliano Allegri. La situazione del giocatore belga desta attenzione, poiché il suo coinvolgimento con la squadra sembra ancora limitato. La società e il tecnico monitorano attentamente le sue condizioni, in vista di eventuali prossimi passi.

Alexis Saelemaekers resta ai margini. Anche nella seduta odierna il belga ha svolto solo lavoro personalizzato, senza rientrare in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. Un segnale che mantiene alta l'allerta in vista del prossimo impegno. La sua presenza contro la Roma è ora seriamente in dubbio. Lo staff monitora giorno per giorno, ma al momento non arrivano indicazioni di un rientro imminente. Saelemaekers, ex giallorosso nella scorsa stagione, continua a seguire un programma differenziato. La situazione verrà rivalutata nelle prossime ore. Il quadro resta aperto, ma il rischio forfait è concreto.

