La fiction A testa alta, di cui Sabrina Ferilli è protagonista, è stata un autentico trionfo in termini di ascolti, e non solo. Se, dal punto di vista dell’auditel, la serie ha conquistato risultati che Canale 5 non otteneva da oltre un decennio, quello che è successo sui social è ancora più sorprendente, inaspettato, ma soprattutto significativo. Sì, perché la fiction Mediaset, sin da prima che andasse in onda, aveva già conquistato dapprima gli utenti di X (ex Twitter) e poi, a ruota, tutti gli altri. Il motivo? Lo spot promozionale della serie, in cui Sabrina Ferilli, nei panni della preside Virginia Terzi, pronunciava l’espressione “ revenge porn ” con la sua marcata cadenza romana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sabrina Ferilli, Scescilia e il potere dei social: anche (o soprattutto?) la bruttezza diventa contenuto

Leggi anche: I "Scescilia" di Sabrina Ferilli diventano virali: la reazione dell'attrice prima del finale di 'A testa alta'

Leggi anche: A testa alta 2 non si farà, Mizio Curcio: “Per Sabrina Ferilli in arrivo una nuova serie. Scescilia? È colpa mia”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: I Scescilia di Sabrina Ferilli diventano virali: la reazione dell'attrice prima del finale di 'A testa alta'; I Scescilia di Sabrina Ferilli come i disciamo di Giorgia Meloni: la cadenza romanesca dell'attrice fa impazzire il web; A testa alta, Sabrina Ferilli conquista il web ma accende la polemica: Che finale è?. L'errore che scatena le proteste; A testa alta 2 non si farà, Mizio Curcio: Per Sabrina Ferilli in arrivo una nuova serie. Scescilia? È colpa mia.

A testa alta 2 non si farà, Mizio Curcio: Per Sabrina Ferilli in arrivo una nuova serie. Scescilia? È colpa miaA testa alta 2 non si farà. Lo sceneggiatore Mizio Curcio, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha fatto sapere che il finale in onda stasera chiuderà il cerchio: Poi mai dire mai. Intanto, ... fanpage.it

A Testa Alta, i ‘Scescilia’ di Sabrina Ferilli esplodono sul web e l’attrice risponde alle prese in giroSabrina Ferilli al centro dell’ironia del web per Scescilia in A Testa Alta: la pronuncia dell’attrice e la replica ironica. ilsussidiario.net

Ieri sera, la fiction di Sabrina Ferilli ha fatto ascolti record!!! facebook

#ATestaAlta 2 non si farà, Mizio Curcio: “Per Sabrina Ferilli in arrivo una nuova serie. Scescilia È colpa mia” x.com