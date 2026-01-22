Nella serata del 21 gennaio, la fiction ‘A Testa Alta’ con Sabrina Ferilli ha registrato un ascolto del 28,2% di share, mentre lo speciale sui 30 anni di ‘Porta a Porta’ ha ottenuto solo il 7,1%, con meno di un milione di spettatori. Questo risultato rappresenta un calo significativo per Bruno Vespa, evidenziando una difficile performance in termini di audience rispetto ad altri programmi televisivi.

Un flop senza precedenti. Un vero e proprio tonfo dal punto di vista auditel per Bruno Vespa. Lo speciale dedicato ai trent’anni di “ Porta a Porta “, in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Rai1, non ha raggiunto nemmeno il milione di telespettatori. Nel dettaglio ha conquistato solo 954.000 spettatori con uno share fermo al 7,1%, pur andando in onda fino all’una di notte. Numeri che hanno permesso a Canale 5, non solo di vincere la serata, ma anche di quadruplicare i dati del competitor con “ A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna “, la fiction con protagonista Sabrina Ferilli: davanti alla tv, dalle 22. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sabrina Ferilli fa quattro volte gli ascolti di Bruno Vespa: la fiction ‘A Testa Alta’ al 28,2% di share e ‘speciale 30 anni di Porta a Porta’ al 7,1% (meno di un milione di spettatori)

