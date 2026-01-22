sabatini spiega quanto ha influito la figura di allegri nel miglioramento del milan

Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista Sandro Sabatini analizza l'influenza di Massimiliano Allegri sul miglioramento del Milan. Attraverso un'analisi approfondita, Sabatini evidenzia come la figura dell'allenatore abbia contribuito alla crescita della squadra, influenzando strategie e risultati. L'intervento offre uno sguardo chiaro e obiettivo sul ruolo di Allegri nel percorso di sviluppo del club rossonero.

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato del Milan nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Dopo aver analizzato la vittoria col Lecce di Eusebio Di Francesco, Sabatini ha speso anche alcune parole verso il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Nel video, il giornalista ha voluto sottolineare quanto la figura di un 'allenatore protagonista' come Max abbia influito sui risultati positivi che sta ottenendo la squadra rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Milan, che succede a Pulisic? Appannamento evidente. È il momento di tornare a correre >>> "Quando tutti dicono, che è la verità, che il Milan è più forte dell’anno scorso, trovatemi il paradosso perché il Milan ha guadagnato 6070 milioni eppure è meglio dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

