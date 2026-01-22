rutte e trump discutono di basi e sicurezza in groenlandia ma resta la linea rossa danese

Gli Stati Uniti e la Danimarca stanno rivedendo l’accordo di difesa del 1951 relativo alla Groenlandia, con focus su basi e sicurezza. La discussione, avvenuta a Davos tra Donald Trump e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si svolge nel rispetto della linea rossa danese, mantenendo l’attenzione sulla sovranità e le priorità della Danimarca nella regione.

Gli Stati Uniti e la Danimarca rinegozieranno il loro accordo di difesa del 1951 sulla Groenlandia. Lo ha dichiarato all'Afp una fonte vicina ai colloqui svoltisi il giorno precedente a Davos tra Donald Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. La sicurezza artica sarà rafforzata e i Paesi europei della Nato contribuiranno a questo sforzo, ha affermato la fonte, aggiungendo che l'idea di porre basi statunitensi in Groenlandia sotto la sovranità degli Stati Uniti non è stata sollevata durante i colloqui. C'è qualcuno che però alza la voce. “Mark Rutte non può negoziare a nome della Danimarca sul futuro della Groenlandia, ma il segretario generale sta lavorando lealmente per l'unità della Nato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, Trump: “Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale”. Rutte: “Non discussa la sovranità danese”. Copenaghen: “Confini non negoziabili”Recenti dichiarazioni riguardano la Groenlandia, con Donald Trump che annuncia un accordo quadro sui diritti minerari e uno scudo spaziale, mentre Mark Rutte sottolinea che la sovranità danese rimane esclusa dalla trattativa.

L’ex ministro danese Villy Søvndal: “Trump fa sul serio ma la Groenlandia non vuol far parte degli Usa”L'ex ministro danese Villy Søvndal ha dichiarato che Donald Trump agisce con serietà riguardo alla Groenlandia, ma che il territorio non desidera entrare a far parte degli Stati Uniti.

