rubano cosmetici in un negozio arrestate due ragazze di 19 e 20 anni

La Questura di Ravenna ha intensificato i controlli sul territorio, rafforzando la prevenzione dei reati predatori. Recentemente, sono state arrestate due giovani di 19 e 20 anni responsabili di aver rubato cosmetici in un negozio, mentre altre tre persone sono state denunciate in episodi distinti. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella zona.

Si intensificano i controlli sul territorio da parte della Questura di Ravenna per contrastare i reati predatori, con risultati che hanno portato all’arresto e alla denuncia di tre persone per episodi distinti avvenuti a inizio settimana. Due giovani sono stati arrestati per furto aggravato in Via IV Novembre. L’episodio più grave ha visto il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intervenire in un esercizio commerciale di via IV Novembre. Qui, sono state sorprese due donne, rispettivamente di 19 e 20 anni, mentre asportavano numerosi prodotti cosmetici. Le due giovani, ritenute responsabili di furto aggravato, avevano rimosso e strappato i dispositivi antitaccheggio dalla merce, rendendola di fatto invendibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Furto di cosmetici nel negozio in centro storico: in manette due ragazze di 19 e 20 anniNella città di Ravenna, due giovani di 19 e 20 anni sono state arrestate dalla polizia per aver commesso un furto di cosmetici in un negozio del centro storico.

Rubano cosmetici per 1500 euro al supermercato: arrestateDue giovani donne straniere sono state arrestate a Pisa, sorprese mentre tentavano di rubare cosmetici per un valore di 1500 euro nel corso di un tentativo di furto aggravato.

