Rubano cosmetici in un negozio Arrestate due ragazze di 19 e 20 anni

Da ilrestodelcarlino.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura di Ravenna ha intensificato i controlli sul territorio, rafforzando la prevenzione dei reati predatori. Recentemente, sono state arrestate due giovani di 19 e 20 anni responsabili di aver rubato cosmetici in un negozio, mentre altre tre persone sono state denunciate in episodi distinti. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella zona.

Si intensificano i controlli sul territorio da parte della Questura di Ravenna per contrastare i reati predatori, con risultati che hanno portato all’arresto e alla denuncia di tre persone per episodi distinti avvenuti a inizio settimana. Due giovani sono stati arrestati per furto aggravato in Via IV Novembre. L’episodio più grave ha visto il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intervenire in un esercizio commerciale di via IV Novembre. Qui, sono state sorprese due donne, rispettivamente di 19 e 20 anni, mentre asportavano numerosi prodotti cosmetici. Le due giovani, ritenute responsabili di furto aggravato, avevano rimosso e strappato i dispositivi antitaccheggio dalla merce, rendendola di fatto invendibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

