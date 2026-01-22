Ruba telefonino e sigarette poi chiede soldi per restituirli | un arresto a Salerno

Nella notte del 20 gennaio a Salerno, un uomo straniero è stato arrestato con l’accusa di aver rubato un telefonino e sigarette, successivamente chiedendo soldi per la restituzione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando l’attività criminale e la pronta risposta delle autorità locali. L’episodio sottolinea l’importanza della sicurezza e della vigilanza nelle aree pubbliche della città.

L'episodio si è verificato in Piazza della Concordia. La vittima, spaventata, ha contattato il numero di emergenza 112 chiedendo aiuto È stato arrestato nella notte del 20 gennaio a Salerno un uomo di nazionalità straniera accusato di furto ed estorsione. Si tratta di O.L, fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo si sarebbe impossessato di un telefono cellulare e di un pacchetto di sigarette appartenenti alla vittima. Successivamente, avrebbe minacciato la stessa persona pretendendo denaro contante in cambio della restituzione degli oggetti rubati.

