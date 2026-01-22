Rozzano a -4 gradi in fila per un pacco di aiuti Fuori da Area 51 la lunga coda racconta l’emergenza economica

A Rozzano, questa mattina, una lunga fila di persone si è formata davanti ad Area 51, con temperature di -4°C. La scena riflette la difficile situazione economica del territorio, con cittadini in attesa di ricevere aiuti alimentari. Un’immagine che testimonia l’emergenza sociale e le sfide quotidiane affrontate dalla comunità locale.

Rozzano (Milano), 22 gennaio 2026 – Con una temperatura di -4 gradi, questa mattina alle 7 Rozzano si è svegliata con un’immagine che racconta più di tante parole la crisi che attraversa il territorio: una lunga fila di persone davanti ad Area 51, in attesa di ricevere un pacco di derrate alimentari. Erano già una cinquantina i cittadini in coda all’alba, uomini e donne, famiglie e anziani, accomunati dalla stessa necessità: riuscire a portare a casa qualcosa da mangiare. Il freddo pungente non ha fermato nessuno, segno di un’emergenza economica che pesa sempre di più sulle fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

