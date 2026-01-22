Rottamazione 5 | tutti gli step per fare domanda e le scadenze utili

La Rottamazione 5 permette di definire in modo agevolato i debiti affidati all’Agente della riscossione. In questa guida, illustreremo gli step necessari per presentare la domanda e le principali scadenze da rispettare, offrendo informazioni chiare e precise per una corretta compilazione e presentazione della richiesta.

Si può ora inviare domanda per la Rottamazione 5 (rottamazione quinquies), la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Dal 20 gennaio si sono aperti aperti i termini di adesione. La misura consente, a determinate condizioni, di estinguere specifici debiti pagando il capitale e alcune spese vive, con l’azzeramento di sanzioni e di varie componenti accessorie. L’adesione richiede un iter stabilito: verifica preliminare dei carichi, presentazione dell’istanza online, attesa della “Comunicazione delle somme dovute” e, infine, rispetto rigoroso delle scadenze di pagamento. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

