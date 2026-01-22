Rotatoria di Motrone scatta il ricorso al Tar
La rotatoria di Motrone, ancora in fase di progettazione, ha suscitato alcune contestazioni che hanno portato alla decisione di presentare un ricorso al Tar. Mentre i lavori non sono ancora iniziati, la questione legale evidenzia le criticità e le discussioni in corso. La vicenda si svolgerà ora davanti all’autorità giudiziaria, segnando un passo importante nel percorso di realizzazione dell’opera.
I lavori per la rotatoria alle curve di Motrone (nella foto) devono ancora prendere il via, ma una cosa è certa: la vicenda finirà davanti al giudice. Le famiglie che vivono a monte della futura opera non accettano che il progetto preveda la chiusura dell’attuale accesso alle loro abitazioni, lato Aurelia, e pertanto, nonostante il Comune abbia annunciato l’intenzione di adeguare l’altro accesso già esistente da via Sparta, hanno fatto ricorso al Tar. Difesi dall’avvocato Nicola Laurito, i cittadini hanno chiesto infatti l’annullamento della delibera di consiglio comunale dello scorso 18 settembre con cui era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e la contestuale adozione della variante al Piano operativo, oltre a tutti gli elaborati approvati, inclusa la procedura di esproprio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
