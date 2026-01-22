Roshelle annuncia il suo primo album di inediti, intitolato

Da Roshelle arriva l’annuncio di Mangiami pure, il suo primo album di inediti, da ora in pre-order. Da Roshelle arriva oggi l’annuncio di Mangiami pure, il suo primo album di inediti in uscita venerdì 27 marzo per BMG e disponibile da ora in pre-order nelle versioni CD e Vinile colorato in edizione limitata e numerata. Per la cantautrice, dopo oltre due anni di ricerca e sperimentazione, una nuova fase artistica che è insieme dichiarazione d’intenti e atto di metamorfosi: un lavoro che invita all’ascolto come si entrerebbe in una favola senza tempo e un po’ folle, dove ogni stanza nasconde una sorpresa, ogni dettaglio ha un sapore diverso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Roshelle annuncia il primo album di inediti Mangiami pure

Lara Dei annuncia il suo primo album di ineditiLara Dei annuncia il suo primo album di inediti, intitolato

Jack Savoretti torna con un nuovo singolo e annuncia l’album di ineditiJack Savoretti torna con un nuovo singolo e annuncia l’uscita del suo prossimo album di inediti, intitolato

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Coez annuncia il sold out e raddoppia la data di Firenze! Aggiunge inoltre un nuovo appuntamento al suo imperdibile tour Biglietti disponibili online dalle ore 14 di domani, giovedì 8 gennaio. *Calendario 8 LUGLIO – ANFITEATRO DELLE CASCINE – FIRE - facebook.com facebook