Roma-Stoccarda giornata ad alta tensione | massima allerta sicurezza attorno all’Olimpico

Oggi all’Olimpico di Roma si disputa la partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, determinante per l’accesso agli ottavi. L’evento ha attirato particolare attenzione sulla sicurezza, con misure rafforzate a causa dell’afflusso di circa mille tifosi tedeschi senza biglietto. La giornata si svolge in un contesto di massima vigilanza, garantendo la tutela di tutti i presenti e mantenendo la calma in un momento cruciale per il club e la città.

Roma, oggi, allo Stadio Olimpico, contro lo Stoccarda, per un posto agli ottavi di Europa League. Il campo promette una notte decisiva per il cammino continentale della Roma, ma l’attenzione della Capitale è concentrata soprattutto sulla sicurezza: l’arrivo in città di circa mille tifosi tedeschi privi di tagliando ha fatto scattare misure preventive e innalzato il livello di allerta nel pre e nel post partita. Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno rinvenuto aste metalliche e bottiglie di vetro a bordo di un pullman. Il materiale è stato consegnato senza resistenze, ma il segnale è bastato a far suonare più di un campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Roma, weekend ad alta tensione: sciopero, corteo pro Palestina e big match all’Olimpico. Pronto il piano sicurezza

Roma-Stoccarda, massima allerta sicurezza: fermati sette pullman di tifosi “a rischio”In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, la Questura di Roma ha attivato un dispositivo di sicurezza che ha portato al fermo di sette pullman di tifosi considerati a rischio.

