Roma-Stoccarda dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Roma-Stoccarda, partita valida per la 7ª giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà questa sera allo stadio Olimpico con inizio alle ore 21:00. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky e sarà possibile seguirla anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali. Di seguito le formazioni e gli orari per non perdere l'appuntamento.

Roma-Stoccarda è il match valido per 7ª giornata della League Phase di Europa League: si gioca allo stadio Olimpico con calcio d'inizio alle ore 21:00 con diretta Tv su Sky. Le formazioni di Gasperini e Hoeneß.

