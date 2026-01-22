Roma-Stoccarda | dove vederla in streaming gratis

Roma-Stoccarda è una partita importante per il percorso europeo della squadra giallorossa. La sfida sarà disponibile in streaming gratuito su piattaforme ufficiali e servizi di eventi sportivi, offrendo un’opportunità di seguire il match in modo semplice e legale. Per ulteriori dettagli su come e dove vederla, consulta i canali ufficiali e le piattaforme autorizzate.

La Roma torna in campo davanti al proprio pubblico per una sfida che pesa nella corsa europea, trasmessa in diretta tv e streaming su Sky e NOW, con copertura completa anche in modalità Diretta Gol. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oltre allo streaming su NOW. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Ampio spazio all’avvicinamento e al postpartita con lo Studio Europa League, condotto da Mario Giunta, affiancato da Beppe Bergomi, Federico Zancan e Marco Bucciantini, mentre gli aggiornamenti news sono curati da Vittoria Orlando. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma-Stoccarda: dove vederla in tv e streamingRoma-Stoccarda è una partita valida per l'UEFA Europa League, in programma giovedì 22 gennaio alle ore 21:00 all’Olimpico.

Roma-Stoccarda, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniRoma-Stoccarda, partita valida per la 7ª giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà questa sera allo stadio Olimpico con inizio alle ore 21:00.

Roma-Stoccarda, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingSettima giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro lo Stoccarda. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. sport.sky.it

Roma-Stoccarda: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo realeLa Roma ospita lo Stoccarda all’incontro valido per la penultima giornata di Europa League. Reduci da 3 successi consecutivi contro Celtic, Midtjylland e Rangers, i giallorossi scendono in campo con 1 ... tuttosport.com

