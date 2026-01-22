A Roma, un episodio di violenza contro un bus Atac ha coinvolto spari e sassaiole, mettendo in pericolo l’incolumità di conducenti e passeggeri. L’assessore Patanè definisce l’atto come un gesto criminale, sottolineando il rischio per un servizio pubblico fondamentale per il quartiere. La gravità dell’evento evidenzia le tensioni e le problematiche legate alla sicurezza nei mezzi di trasporto pubblici della città.

Nella serata di ieri lungo la linea 46B, tra il quartiere Torresina e la stazione metro Battistini a Roma, un autobus del trasporto pubblico Atac è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco mentre svolgeva il regolare servizio. L’aggressione è avvenuta all’altezza delle case popolari di Torrevecchia, nella periferia Nord della Capitale. Un altro bus della stessa linea è stato oggetto di una sassaiola. Atac, segnala ujna nota dell’azienda, «sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell’Ordine e assumerà, di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza, ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roma, spari e sassaiola contro bus Atac. Patanè: gesto criminale

